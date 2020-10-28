Продюсер Лободы рассказала о ключевой роли стоматологов в карьере Монатика

Москва, 28 октября. Известный продюсер, клипмейкер Нателла Крапивина рассказала, какую роль сыграли стоматологи в карьере певца Дмитрия Монатика.

Нателла Крапивина дала интервью Ксении Собчак. Телеведущая попросила ее рассказать, правдой ли является история о встрече Монатика с отцом Крапивиной — девелопером Вагифом Алиевым, после которой артист изменил внешность.

По словам Собчак, Алиев пригласил выступать начинавшего тогда карьеру Монатика. После концерта отец Крапивиной подошел к исполнителю и дал ему 10 тысяч долларов.

«Сделай зубы», — сказал девелопер артисту.

Крапивина подтвердила, что такой случай действительно был. Сам Монатик ей рассказал о таком инциденте, сыгравшем ключевую роль в его карьере.

«А ты знаешь, что зубы я поставил благодаря твоему отцу? У меня вся карьера после этого пошла вверх», — сказал он тогда продюсеру.

Монатик не только певец, но также танцор, хореограф, автор песен и композитор. Был наставником украинского вокального талант-шоу «Голос. Дети» и «Голос страны». В 2016 и 2019 годах стал победителем в номинации «Певец года» по версии украинской музыкальной премии M1 Music Awards.