Киев, 28 октября. Турция имеет «больше прав» как «претендент» на Крым, чем Украина, заявил экс-глава украинского бюро Интерпола Кирилл Куликов.

По его словам, стоит вспомнить о Кючук-Кайнарджийском мирном договоре, который заключили в XVIII веке по итогам первой русско-турецкой войны.

Куликов подчеркнул, что, согласно этому документу, полуостров в случае отказа РФ отходит Турции, а у Киева вообще нет никаких прав на Крым. Экс-главу украинского бюро Интерпола также возмутил жест президента Украины Владимира Зеленского, который наградил турецкого лидера орденом князя Ярослава Мудрого, после того как тот изменил статус собора Святой Софии.

Крым воссоединился с Россией в 2014 году в результате референдума. За российскую принадлежность полуострова проголосовали более 90% крымчан.