МИД Украины признал неэффективность новых договоренностей по Донбассу

Киев, 28 октября. Решение о прекращении боевых действий в Донбассе находится в рамках существующих Минских соглашений. Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

По словам украинского чиновника, реальность меняется, поэтому нельзя рассматривать минские договоренности в качестве «высеченных на камне соглашений». В таком случае прекратить войну в стране не получится.

Министр добавил, что решение проблемы заключается внутри имеющихся соглашений и его необходимо найти. Создание новых договоренностей может быть очень рискованным и неэффективным.