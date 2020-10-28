Украинские «три коня апокалипсиса» снесут Зеленского на помойку истории

Киев, 28 октября. После сокрушительного поражения правящей партии «Слуга народа» на местных выборах, которые состоялись на Украине в минувшее воскресенье, за президентом страны Владимиром Зеленским приехали сразу «три коня апокалипсиса». Об этом заявил украинский журналист Владимир Скачко, комментируя итоги избирательного процесса. В интервью информационному порталу Nation News он обратил внимание, что результаты выборов показали, что глава государства не справился со своими предвыборными обещаниями.

Напомним, что 25 октября на Украине состоялись региональные выборы. Во время голосования по всей территории страны работало около 29 тысяч избирательных участков, которые принимали избирателей. Украинцы избрали областные и районные советы, а также советы и глав всех территориальных общин Украины. На выборах была зафиксирована рекордно низкая явка — на уровне 37% от общего числа жителей страны.

Владимир Скачко, анализируя результаты местных выборов, пришел к выводу, что проиграла прежде всего не пропрезидентская партия «Слуга народа», а сам глава государства Владимир Зеленский. За украинским президентом, по словам журналиста, уже приехали «три коня апокалипсиса»: коррупция, нищета и война.

Скачко напомнил, что во время своей президентской кампании Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что готов одержать полноценную победу над самыми главными проблемами Украины. Однако гражданская война в Донбассе до сих пор продолжается, коррупция в стране процветает, а проблемы с нищетой так и не были решены.

«Зеленский проиграл. За ним приехали три коня апокалипсиса: коррупция, нищета и война. Все эти три язвы Зеленский обещал побороть, но ничего не получилось. Война вот-вот может разразиться в любой момент в Донбассе, коррупция захлестнула все на свете, включая Зеленского лично, ну, и нищета. Все будет дорожать, а страна будет нищать», — резюмировал Скачко, добавив, что украинские «кони апокалипсиса» снесут Зеленского на помойку истории.

Ранее депутат Верховной рады Ренат Кузьмин объяснил, почему Владимир Зеленский не спешит заканчивать гражданскую войну в Донбассе.