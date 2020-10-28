Врачи рассказали, сможет ли Юлия Волкова продолжить карьеру в шоу-бизнесе

ЛОР-фониатр, генеральный секретарь Европейской академии фониатрии, президент ассоциации фониатров и фонопедов Екатерина Осипенко и хирург, онколог, кандидат медицинских наук Андрей Атрощенко рассказали, сможет ли экс-солистка группы «Тату» Юлия Волкова продолжить карьеру в шоу-бизнесе и вернуться на сцену в качестве вокалистки. Об этом специалисты рассказали корреспонденту ФАН.

На долгое время участница скандально известного дуэта исчезла от пристальных взглядов фанатов. У Юли были серьезные проблемы со здоровьем. Певица перенесла операцию по удалению опухоли щитовидной железы, но на этом ее проблемы со здоровьем не закончились. Хирург повредил певице голосовые связки так, что она с трудом могла говорить.

«Каждый случай нарушения голоса рассматривается индивидуально — зависит от состояния гортани, сохранности ее анатомических структур, подвижности голосовых складок. При определенных заболеваниях дисфония (нарушение голоса), проявляемая охриплостью в голосе разной степени выраженности, сохраняется. Очень важно начать реабилитационные мероприятия по восстановлению голоса как можно раньше», — отметила эксперт-фониатр Екатерина Осипенко.

Длительное лечение за рубежом позволило артистке восстановить голос. Сейчас она даже подумывает вернуться на сцену. Как может отразиться творческая деятельность на ее здоровье, может ли пение спровоцировать появление новых злокачественных опухолей, рассказал кандидат медицинских наук Андрей Атрощенко.

«Возвращаться в шоу-бизнес или нет — ее личное дело, что касается здоровья, то я не вижу в этом никаких препятствий. Пение не может вызвать развитие злокачественных опухолей. Причинами могут быть стрессы, генетическая предрасположенность, вредные привычки и другие факторы», — отметила эксперт.

Концертный директор Юлии Волковой комментировать возвращение артистки на широкую сцену не стала.