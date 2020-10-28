Президент США собрался провести более десятка митингов за два дня

Вашингтон, 28 октября. Президент США Дональд Трамп намерен провести более десятка митингов за двое суток. Об этом сообщает РИА Новости.

Трамп собирается поставить рекорд и в последние 48 часов перед днем голосования провести 11 акций.

Выборы президента США состоятся 3 ноября. Будет избираться не только глава государства, но и вице-президент, 35 сенаторов, члены Палаты представителей, 13 губернаторов штатов. Борьбу за пост президента ведут Дональд Трамп и демократ Джо Байден. Инаугурация американского лидера пройдет 20 января 2021 года.