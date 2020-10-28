Фиаско Зеленского ведет Украину к референдуму и «Большой России»

Москва, 28 октября. Результаты местных выборов продемонстрировали истинные цели украинских властей, а жители Украины начали понимать, что политики озабочены лишь собственным обогащением, а не решением важных проблем, возникающих в стране. Об этом заявил руководитель центрального исполкома общественного движения «Донецкая республика» Алексей Муратов, комментируя итоги голосования в украинских городах и областях. В интервью информационному изданию «ПолитНавигатор» он обратил внимание на рекордно низкую явку, которая составила всего 37%, а также заявил, что подобным образом народ Украины выразил свое отношение к выборам и государству.

Алексей Муратов в первую очередь указал, что местные выборы, которые прошли на Украине в минувшее воскресенье, стали показательными, поскольку украинцы смогли продемонстрировать свое отношение к политике киевских властей. Рекордно низкая явка, а также фиаско правящей партии «Слуга народа» на избирательном процессе стали личным поражением президента Владимира Зеленского.

«Это ответ народа украинскому президенту, на всю Зе-политику, которую не иначе как разбазариванием Украины назвать нельзя», — заявил Муратов.

Жители страны начали понимать, что власти Украины попросту не справляются со своими обязанностями, а вся политика Киева направлена на «продажу» страны иностранным инвесторам.

«Украинцы устали от бардака в стране, который с каждым годом становится более неконтролируемым. Люди начинают понимать, что единственный правильный для Украины курс — это курс в Россию», — заметил Муратов.

По словам политического эксперта, рано или поздно на Украине будет организован референдум, по итогам которого страна сможет войти в состав «Большой России».

Ранее Михаил Погребинский высказался о местных выборах, которые прошли на Украине, а также рассказал, каким образом президент Владимир Зеленский укрепил позиции своего политического оппонента Петра Порошенко.