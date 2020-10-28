Телеведущая Татьяна Судец довела Кудрявцеву до слез рассказом о смерти сына

Москва, 28 октября. Телеведущая Татьяна Судец, известная по передаче «Спокойной ночи, малыши!», рассказала коллеге по телевидению Лере Кудрявцевой о страшном горе — потере сына.

Судец на протяжении 25 лет вела любимую многими передачу. Зрители знали ее как «тетю Таню» и не догадывались о непростой судьбе женщины.

Судец призналась, что была не просто предана работе, но, по сути, «вышла замуж за телевидение». Пока она всю себя отдавала съемкам, сын Андрей постепенно отдалялся, а однажды просто не вернулся домой.

«Мы же все своих детей бросаем ради работы», — горько отметила Судец в разговоре с Кудрявцевой на шоу «Секрет на миллион».

Сына телеведущей от первого брака с сотрудником НИИ Анатолием Грушиным убили в 1992 году при ограблении. Молодому человеку было 24 года.

«Не дай бог потерю ребенка своего пережить. Это очень страшно», — вспомнила Судец.

Несмотря на то, что ведущая программы «Спокойной ночи, малыши!» во второй раз вышла замуж и родила дочь Дарью, она так и не оправилась от горя. Судец за свою жизнь пережила несколько разводов и смерть третьего мужа. Но были и радостные моменты — дочь подарила ей внука и внучку.

Рассказ Судец не оставил Кудрявцеву равнодушной. Она еле справлялась с эмоциями, слушая телеведущую, передает «Телепрограмма».

Кудрявцева не первый раз плачет в эфире. Она признавалась, что в последнее время тяжело справляется с большим количеством проблем, которые на нее навалились.