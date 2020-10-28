Известные кавээнщики ответили Гудкову на слова о смерти клуба

Известные юмористы и актеры Сергей Писаренко и Дмитрий Соколов оценили в комментарии ФАН слова своего коллеги, комика Александра Гудкова о «смерти КВН». Знаменитые кавээнщики объяснили, почему клуб не может умереть.

В передаче «Просто о сложном с Софико Шеварднадзе» Гудков отметил, что выступал в КВН до того, как YouTube стал королем всего. Сейчас же КВН умер, заявил комик.

«Шутка могла жить месяцами, полгода. А сейчас три секунды, мгновенно — шутка, перешутка, мем, ответная реакция. <…> КВН, конечно, умер», — заявил шоумен.

Ведущий добавил, что проблема кроется в количестве выпусков и перерывах между ними. За время между съемками и выпуском в эфир шутка успевает стать неактуальной.

Основатель команды КВН «Уральские пельмени», актер и юморист Дмитрий Соколов мнение Гудкова не разделил. По его словам, пока в КВН приходят нестандартные, неожиданные ребята с новыми мыслями, он будет жить.

«С КВНом все в порядке, туда приходят молодые кавээнщики — очень нестандартные, очень классные, неожиданные ребята. Если КВН умер, значит, молодежь умерла? Разве у молодежи нет мыслей? Еще какие есть мысли! Всегда так говорили, что КВН умирает, умирает. Ничего он не умирает!» — удивился Соколов.

Актер подчеркнул, что хороший юмор не привязан ко времени, поэтому он так и будет востребован.

«Кто пишет шутки безвременные, не привязывается к сиюминутному, они так и будут жить. У молодежи новые мысли, горящие сердца, пусть работают, радуются новому. Все движется, все существует, люди молодые соображают, и это приятно», — добавил он.

Соколов отметил, что сейчас в КВН играет большое количество хороших и неожиданных команд. Кроме того, среди молодежи много ярких личностей.

Участник команды КВН «Уездный Город» Сергей Писаренко считает, что в словах Гудкова есть доля правды, однако сказать, что КВН умер, нельзя.

«Александр Гудков и прав, и не прав. Прав он по простой причине — действительно, появились очень скоростные носители юмора, которые сразу же обшучивают и обсмеивают информацию каждого дня: TikTok, YouTube, Instagram. Всю текущую информацию они делают юмором моментально. КВН с играми раз в три месяца не успевает — пока ребята ждут своей игры, YouTube уже все высмеет триста раз», — объяснил он.

С другой стороны, кавээнщики всегда отличались юмором более долгосрочным и профессиональным. Лучшие номера «Уездного Города» до сих пор пересматривают на YouTube, отметил Писаренко.

«Есть юмор, который глубже, чем просто ролики в TikTok и YouTube. Это более профессиональный юмор, который создает долгосрочное творчество. С этой точки зрения он не прав», — сказал юморист.

Писаренко добавил, что КВН — это форма молодежной активности. Кроме того, это мастерская творческих людей, мозгов и авторов, единственная в России на данный момент.