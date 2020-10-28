Алиев намерен вернуть Азербайджану Лачинский и Кельбаджарский районы НКР

Баку, 28 октября. Ильхам Алиев намерен обсудить с Арменией возвращение двух районов Карабаха Азербайджану. Об этом он рассказал «Интерфаксу».

Баку намерен обсудить с Ереваном возвращение Азербайджану территорий Лачинского и Кельбаджарского районов, которые входят в состав Нагорно-Карабахской Республики. Об этом в интервью «Интерфаксу» рассказал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Дату переговоров президент пока не назвал. Ранее Алиев заявил, что считает приемлемым формат обсуждения вопросов по урегулированию конфликта в Карабахе с армянской стороной в формате «2+2». В переговорах также примут участие Россия и Турция.

Нагорно-Карабахская Республика отделилась от Азербайджана в 1989 году, в период с 1992 по 1993 год Баку полностью утратил контроль над областью.