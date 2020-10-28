Эксперт объяснил, зачем Норвегия провоцирует Россию в Арктике

Санкт-Петербург, 28 октября. Заведующий отделом европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов прокомментировал претензии Норвегии к экономической деятельности России в Арктике. Своим мнением он поделился в эфире медиацентра «Патриот» на тему «Борьба за Арктику. Кто угрожает интересам России за полярным кругом».

По словам профессора Московского государственного института международных отношений МИД РФ Данилова, во времена перезагрузки отношений с Западом между Россией и Норвегией установились хорошие отношения. Однако сейчас коммерческие интересы правящей норвежской элиты начали превалировать над интересами добрососедства. Внешнеполитический курс страны стал склоняться к конфронтации с Россией.

«Сейчас Норвегия позиционирует себя как северный представитель коллективных организаций НАТО прежде всего и NORDEFCO — северного оборонного сотрудничества. И в этой связи эксплуатация темы, как они говорят, «настойчивости» или «агрессивности» России может принести им дивиденды, с точки зрения повышения роли и веса Норвегии в этих организациях, — во-первых. Во-вторых — это и вопрос конкретных ресурсов. Вложения ресурсов под соответствующие цели и задачи через повышение роли Норвегии», — отметил профессор МГИМО.

По словам эксперта, сегодня каждый политический игрок ЕС ищет свою нишу и пытается ее занять, чтобы повысить свой рейтинг. Однако больше, чем в политических дивидендах, они заинтересованы в получении практических результатов.

«Для меня это — понятный циничный прагматический политический расчет», — пояснил Дмитрий Данилов.

Заведующий отделом европейской безопасности Института Европы РАН считает, что Россия вправе осуществлять любую деятельность на своей территории, в том числе размещать здесь военные объекты.

«Мы имеем право размещать военные объекты на своей территории. И если мы это делаем, значит, в этом есть необходимость из-за существующих угроз», — отметил он.

По словам эксперта, Россия выступает за мирную Арктику, но это не значит, что наша страна не должна развивать соответствующую военную инфраструктуру.