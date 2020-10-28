Москва, 28 октября. Телеведущий и шоумен Александр Гудков объявил о «смерти» КВН, участником которого когда-то был.

Гудков попал в КВН в 1999 году, а затем стал капитаном команды «Федор Двинятин». В 2009 году коллектив получил звание бронзового призера Высшей лиги клуба.

По словам комика, он вместе с командой выступал в переходное время, когда YouTube не был «королем всего», а шутка могла жить месяцами.

«А сейчас — три секунды, мгновенно — шутка, перешутка, мем, ответная реакция. <…> КВН, конечно, умер», — сказал он в YouTube шоу «Просто о сложном с Софико Шеварднадзе».

По его мнению, нынешний формат совершенно не подходит современному информационному полю. Гудков объяснил, что материал необходимо немедленно публиковать в Сети, сокращать период между съемками передачи и выходом на ТВ. Иначе на телеэкране выглядит так, словно выступают «молодые старички», заключил он.

КВН, напомним, дал дорогу в жизнь многим талантливым артистам. Например, Гарику Харламову, который играл в команде «Незолотая молодежь». По словам шоумена, его выгнали из клуба, «громко хлопнув дверью», после чего он стал резидентом Comedy Club.