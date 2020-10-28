Мужу Седоковой разрешили видеться с сыном

Москва, 28 октября. Латвийский баскетболист Янис Тимма, женившийся на певице Анне Седоковой, наконец снова сможет видеться с сыном.

Спортсмен до романа с Седоковой состоял в отношениях с моделью по имени Сана. Вместе они воспитывали сына Кристианса. Но союз распался из-за увлечения Тиммы Седоковой.

По его словам, урегулировать вопрос его общения с сыном удалось лишь недавно. Путь был непростым, пережившая разрыв пара должна была успокоиться, все обсудить и принять ситуацию, добавил спортсмен.

«К счастью, теперь я могу видеть сына, провел с ним много времени летом, но теперь пандемия мешает свободному перемещению, хочется уже, чтобы скорее все закончилось», — приводит слова Тиммы Woman Day.

Седокова вышла замуж за Тимму в сентябре этого года. Брак стал для нее третьим. Певица воспитывает сына Гектора и двух дочерей — Алину и Монику.

Бывшая супруга Тиммы заявляла, что украинская певица, по ее мнению, «выбирает только богатых». Сана жаловалась, что баскетболист «не хотел воспитывать» одного родного ребенка, зато теперь «будет кормить сразу трех чужих детей».