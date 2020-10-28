Известный ученый-вирусолог Вадим Покровский рассказал, как психогенные факторы влияют на лечение коронавирусной инфекции. Ранее Минздрав опубликовал обновленные рекомендации по лечению и профилактике COVID-19. В качестве не только лечебного, но и в особых случаях профилактического средства в перечне фигурирует препарат гидроксихлорохин, применение которого против коронавируса вызывает много вопросов. В то же время в Интернете гуляют десятки схем самолечения при легком и среднетяжелом течении коронавирусной инфекции.

Ничего удивительного в этом нет, считает известный вирусолог и эпидемиолог, профессор, академик РАН Вадим Покровский.

«Большинство советов для врачей сейчас на уровне: можете назначать то-то и то-то, а можете и не назначать, — отметил ученый в комментарии Федеральному агентству новостей. — Что касается некоторых назначений, тут имеет место психологический момент. Когда нашим пациентам ничего не назначают, они недовольны. Им кажется, что их не лечат. Наши люди чрезвычайно мнительны — чем больше им назначают лекарств, тем, как им кажется, их лучше лечат, и тем лучше они себя чувствуют».

Тем не менее эффект плацебо вполне реален и может помочь при лечении COVID-19, отмечает Покровский.

«Эффект плацебо действительно существует — на нем основывается гомеопатия. Я проводил большое исследование (Вадим Покровский — один из ведущих в РФ специалистов по ВИЧ/СПИД. — Прим. ФАН), где части испытуемых давали плацебо, а всего было задействовано порядка двухсот человек. Так вот, даже у тех, кто принимал плацебо, отмечалось улучшение иммунных показателей. Здесь сыграл роль психотерапевтический эффект. Так что, тенденция "лишь бы что-то назначить" в целом понятна».

Однако может быть и обратный эффект. Например, если на испытаниях вакцины от коронавируса пациент получит не препарат, а плацебо, как это предусмотрено правилами проведения тестирования, говорит ученый.

«В таких случаях может получиться так, что люди, которые поучат плацебо, будут думать, что им вкололи вакцину, посчитают, что уже защищены от коронавируса и начнут позволять себе более рискованное поведение. А это опасно», — предупреждает ученый.

Бывает и по-другому: человек на испытаниях вакцины может получить плацебо, ему покажется, что у него реакция, а на этом фоне реально поднимется температура, говорит собеседник ФАН.

«Поэтому психогенный фактор при лечении коронавирусной инфекции сбрасывать со счетов нельзя», — подчеркивает Вадим Покровский.

На 28 октября в России выявлено 1 563 976 заболевших коронавирусной инфекцией, в том числе 16 202 за минувшие сутки. Суточное количество умерших с COVID-19 и сопутствующими заболеваниями стало рекордным с начала пандемии — 346 человек.