Ольга Зуева показала фото дочери на фоне слухов о расставании с Козловским

Лос-Анджелес, 28 октября. Модель, режиссер и актриса Ольга Зуева опубликовала в Instagram снимок своей дочери Оды Валентины от Виталия Козловского.

Накануне в СМИ появилась информация о том, что Зуева и Козловский расстались. Поводом для прекращения отношения стал якобы эгоизм актера и измена.

Зуева вместе с дочерью живет в США, где родилась малышка. А сам Козловский вернулся в Россию, потому что на родине у него есть работа. Не исключено, что актер не смог устоять перед соблазном быть с другими женщинами.

Зуева далеко, занимается воспитанием дочери, а ему не хочется спать в холодной постели. Актриса не стала комментировать слухи о расставании, но опубликовала в соцсетях фото с ребенком.

На снимке она держит на руках девочку, показывая ей тыкву. Американцы с любовью называют своих детей «тыковками».

«Готовимся к Хэллоуину. Тыковки», — написала Зуева.

Традиционно в США 31 октября празднуют День всех святых. В этот день вырезают из тыквы страшные рожицы и зажигают внутри свечу.

Тыкву ставят возле двери, чтобы она отгоняла злых духов. Всем детям, что постучатся в дверь, раздают деньги и сладости.