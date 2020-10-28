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Политолог назвал инфоатаки элементом гибридной войны США против России

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Политолог назвал инфоатаки элементом гибридной войны США против России

Москва, 28 октября. США активно используют Интернет для ведения информационной войны против России.

Об этом заявил политолог Владимир Шаповалов, передает «Слово и Дело».

По его словам, во времена холодной войны информационное противостояние между США и СССР носило другой характер, так как в тот период не существовало интернет-пространства.

«Те информационные средства, которые применяются сейчас, более совершенны и обладают большим охватом аудитории и возможностями распространения, а также большим воздействием на массовое сознание», — отметил эксперт.

При этом основные цели современного информационного противостояния остаются прежними. Вашингтон пытается сформировать образ врага в лице России, приписывая все мыслимые и немыслимые прегрешения. При этом каждое действие, которое предпринимается Вашингтоном или их союзниками, получает свое информационное сопровождение.

«И в этом сопровождении, конечно, никакие реальные причины не указываются. Однако информационное сопровождение включает выдуманное обоснование для военных или санкционных действий и «доказательства» вины России», — добавил Шаповалов.

По его словам, США также ведут информационную войну против Китая, пытаясь создать из Китая образ врага.

Ранее в МИД России заявили, что информационное противостояние, которое США навязывают всему миру, достигло «весьма печальных показателей». При этом в ведомстве подчеркнули, что внешняя политика России направлена на достижение гармонии международных отношений, передает «Вечерняя Москва».

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