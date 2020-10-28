Иммунолог развеяла мифы о пользе имбиря и чеснока

Чрезмерное употребление имбиря и чеснока может вызвать проблемы со здоровьем. Об этом предупредила врач-иммунолог, аллерголог Марина Аплетаева в комментарии ФАН. Специалист развеяла популярные мифы о пользе этих продуктов.

Ранее стало известно, что в России вырос импорт имбиря и чеснока. За неполные десять месяцев ввоз имбиря в страну увеличился на 36% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, а ввоз чеснока — на 25%. Соответствующие данные приводит Россельхознадзор со ссылкой на данные информационной системы «Аргус-Фито».

Еще в начале пандемии, весной 2020 года, в социальных сетях стали распространяться сообщения о якобы эффективности имбиря в борьбе с болезнями, в том числе и коронавирусной инфекцией. Всемирной организации здравоохранения пришлось опровергать этот миф.

«Нет никаких научных доказательств, что укрывание одеялом при высокой температуре и употребление имбирного супа предотвращают COVID-19», — говорится в сообщении на сайте ВОЗ.

Тем не менее спрос на имбирь на фоне распространения коронавируса активно рос.

Врач-иммунолог, аллерголог Марина Аплетаева в беседе с ФАН опровергла мифы о пользе имбиря и чеснока в борьбе с вирусными инфекциями. Врач объяснила, откуда появилось это ошибочное мнение.

«Чеснок, имбирь, лук — продукты с высоким содержанием веществ, которые обладают в основном противомикробной активностью. Пришло это из древних времен, когда мы боролись не с вирусами, а с бактериями. Больше всего здесь присутствует противомикробное действие, а не противовирусное», — объяснила Марина Аплетаева.

Кроме того, добавила иммунолог, принести пользу организму такие продукты, как имбирь и чеснок, могут только в том случае, если употреблять их систематически — в небольших количествах и на протяжении долгого времени.

«Это пищевые продукты. Если мы хотим получить от них хоть какую-то пользу для иммунитета, их нужно употреблять регулярно и в маленьких количествах, чтобы не навредить», — объяснила врач.

Если же говорить о свойствах имбиря, особенность его действия заключается в том, что он раздражает оболочку ротовой полости и желудка. И в этом кроется опасность его частого употребления.

«Имбирь немного раздражает как оболочку ротовой полости, так и слизистую желудка. На этом основан его «положительный» эффект, за который так хватаются. Имбирь вызывает приток крови, раздражая. Считается, что каким-то образом это может усилить и иммунную активность клеток ротовой полости. Но это же — и негативное свойство имбиря. Попадая в желудок, он раздражает слизистую. Если его употреблять немерено, это может вызвать как гастрит, так и более серьезные проблемы — локальные воспалительные процессы в виде язвы желудка», — предостерегла Марина Аплетаева.

Воспалительные процессы в свою очередь негативно отражаются на работе иммунной системы организма, добавила врач.

Напомним, весной 2020 года Роспотребнадзор поделился советами Всемирной организации здравоохранения, как правильно питаться во время карантина. ВОЗ рекомендует в первую очередь съедать свежие и скоропортящиеся продукты, а также стараться самостоятельно готовить полезные блюда. Кроме того, важно следить за размерами порций и калориями.