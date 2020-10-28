Власти Поморья закрыли въезд на Соловки из-за коронавируса

Архангельск, 28 октября. Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский подписал указ об ограничении транспортного сообщения с Соловецким архипелагом из-за COVID-19.

Власти Архангельской области решили ограничить доступ туристов на Соловецкий архипелаг из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщили сотрудники пресс-службы региональной администрации.

Теперь на Соловки будут пускать исключительно людей, проживающих на территории сельского поселения Соловецкое. В иных случаях доступ станут разрешать только по решению оперативного штаба. Все ограничения детально прописаны в поправках в указ №28-у.