ФАН стали известны истории болезни пациентов, которых отказывались госпитализировать в Омске

ФАН стали известны истории болезни омских пациентов, зараженных коронавирусом, которых отказывались госпитализировать.

70-летняя Надежда Л. впервые почувствовала себя плохо еще 21 октября. У нее появилась небольшая температура — чуть выше 37 градусов, першило в горле и был сухой кашель. Женщина вызвала на дом участкового врача, который осмотрел ее, опросил на возможные контакты с больными коронавирусом. Надежда их отрицала. Врач, поверив женщине на слово, поставил диагноз — острая респираторная вирусная инфекция, а также выписал противовирусные препараты.

Через три дня состояние Надежды стало хуже, препараты не помогали. Проверить пациентку пришел дежурный врач и отметил, что температура выросла, кашель стал с мокротой. Тут уже выписали непрямые антикоагулянты, стероиды и запланировали спиральную компьютерную томографию.

Утром 27 октября был вызван терапевт, но Надежде становилось все хуже. Врача отменили, вызвав скорую помощь. Прибывшие медики оценили состояние как очень тяжелое и начали инсуффляцию увлажненного кислорода. Больную доставили в клинический диагностический центр на МКТ (мультиспиральную компьютерную томографию).

«В 13.20 исследование было завершено. Больная нуждалась в срочной госпитализации, врач не могла отправить ее домой: без кислорода Надежда бы не выжила, — рассказал ФАН источник в здравоохранении региона. — С 31.20 до 22.35 задыхающаяся Надежда провела в машине скорой помощи. И если бы не акция врачей, то до утра бы она не прожила. Только в 22.35 ее госпитализировали с крайне плохими показателями — сатурация кислорода крови всего 87%. Сейчас она находится в палате интенсивной терапии, состояние стабильное — средней тяжести».

У 85-летнего Владимира М. болезнь протекала более стремительно — накануне мужчина почувствовал себя плохо. Температура поднялась до 38 градусов, он ощущал слабость, трудно было дышать. Мужчина попробовал вылечиться самостоятельно, приняв жаропонижающие препараты.

Владимир вызвал врача, который, как первый медик и в случае с Надеждой, поставил диагноз ОРВИ, правда, добавив внебольничную пневмонию под вопросом. Поэтому поставил его на очередь на МКТ на 29 октября.

Однако на следующий день после обеда пенсионеру стало совсем плохо. В 19.06 он вызвал скорую помощь. Медики приехали в 19.25 и оценили состояние как крайне тяжелое — повезли на МКТ. После прохождения исследования повторилась та же история, что и с Надеждой. Владимира Ивановича отказывались принимать все клиники. Хотя, как выяснилось позже, свободных было минимум шесть мест.

Поскольку к 22 часам у сотрудников скорой стал заканчиваться кислород, без которого пенсионер уже не мог дышать, то они присоединились к той бригаде, которая стояла у здания министерства здравоохранения Омской области. В больницу, в которой «вдруг» нашлись свободные места, да еще и в реанимации, Владимира Ивановича доставили в крайне тяжелом состоянии. Врачи всю ночь боролись за его жизнь, а утром собрали консилиум для отработки дальнейшего плана лечения.

После разразившегося скандала за Минздрав взялись все надзорные ведомства, включая прокуратуру. Заместителя министра временно отстранили от работы. До министерства фактически невозможно дозвониться. А на запросы прокуратуры и Росздравнадзора они либо отвечают неохотно, либо совсем не отвечают. Зато срочно увеличили количество койко-мест для больных коронавирусом — на 450 штук, то есть чуть ли не вдвое. Надзорные ведомства проверят не только действие больниц и Минздрава 27 октября, но и работу участковых врачей, которые не забили вовремя тревогу, поняв, что перед ними COVID-19.