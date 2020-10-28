Реанимобиль не доехал до пациента из-за неправильно припаркованных авто в Пензе

Реанимационная машина скорой помощи города Пензы не смогла подъехать к нужному дому из-за автомобилей нарушителей правил парковки. Этой новостью поделился в публикации один из горожан в группе «Черный список Пенза» соцсети «ВКонтакте». Как стало известно ФАН, подобные ситуации, вызванные низкой социальной ответственностью автовладельцев и отсутствием необходимого количества парковочных мест, в городе не редкость.

На фотографиях, сопровождающих публикацию, видно, что до нужного подъезда автомобилю реанимации осталось проехать не более двадцати метров, однако непреодолимое препятствие в виде чужих автомобилей не позволяет этого сделать.

Удивительно, но не все жители города осудили владельцев неправильно припаркованных автомобилей. Нашлись и такие, кто оправдал автомобилистов отсутствием рядом с домами достаточного количества парковочных мест.

«А куда ставить? Домой не заберешь… а врачи 10 метров и пешком прогуляться могут», — написал в комментариях один из жителей города.

Некоторые считают, что именно неуважение горожан к нелегкой деятельности медработников стало одной из причин их массовых увольнений в период второй волны коронавирусной инфекции. Ранее сообщалось, что за последние три месяца из больниц города и области уволилось около 450 медработников.