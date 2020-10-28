Президент Франции заявил о необходимости восстановить отношения ЕС и РФ

Париж, 28 октября. Президент Франции Эммануэль Макрон сказал о необходимости восстановить отношения с РФ. Такое мнение он выразил после встречи с премьером Эстонии Юри Ратасом.

Политик считает, что России и Евросоюзу нужно добиться взаимного доверия. Безопасность в Европе может быть гарантирована только после установления контактов с Москвой, подчеркнул Макрон. Он заявил, что главным вопросом для ЕС должна быть стабильная обстановка в странах. Сегодня как никогда важно помнить о безопасности, уверен глава Франции, напомнив о ситуациях в Белоруссии и Нагорном Карабахе.