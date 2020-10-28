Малькевич назвал цель хакерской атаки на сайт Трампа

Хакерская атака на предвыборный сайт Дональда Трампа стала новым словом в избирательных технологиях. Об этом в комментарии ФАН заявил член Общественной палаты РФ, президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.

Накануне вечером сайт предвыборной кампании президента США подвергся взлому. Александр Малькевич, ранее возглавлявший агентство USA Really, отметил, что на его памяти подобных атак во время президентской гонки в Соединенных Штатах не было.

«Атака на предвыборный сайт Дональда Трампа — это новое слово в избирательных технологиях. Такого раньше не было. Но я просто не устаю говорить, что это самая грязная избирательная кампания, которую мы видим в США», — сказал Малькевич.

Эксперт констатировал, что на протяжении всего президентского срока Трампа американская элита шаг за шагом разрушает репутацию главы Белого дома.

«И американская элита, и примкнувшие к ней медиа, являющиеся частью элиты, и Голливуд методично разрушают репутацию и имидж президента страны. Выставили его клоуном, шутом, идиотом, русским шпионом. Каждый день они, выражаясь фигурально, пробивают дно. <…> У нас осталось еще несколько дней [до выборов] — можно будет проверить, что еще выдумают и придумают», — объяснил общественник.

Хакерскую атаку на сайт Трампа стоит рассматривать именно в этом ключе.

«Пока видим, что сайт атаковали хакеры, которые будут рассказывать, что они узнали «страшную информацию», разоблачили… А ведь в Америке есть определенные люди, в том числе и в СМИ, которые склонны верить в то, во что они хотят верить», — отметил он.

Заявление хакеров лояльные американским элитам СМИ будут использовать, чтобы в очередной раз «пройтись» по имиджу Трампа, допускает Малькевич.

«Кому это выгодно? Так, это тот самый deep state — глубинное государство. Их задача: любой ценой не пустить Трампа во власть», — резюмировал Александр Малькевич.

Что произошло с предвыборным сайтом Трампа?

Сайт предвыборной кампании действующего президента США Дональда Трампа стал жертвой хакерской атаки. Как сообщает NBC News, злоумышленники взломали ресурс во вторник вечером.

На странице donaldjtrump.com хакеры оставили краткое сообщение.

«Этот сайт захвачен. Мир уже сыт по горло фейковыми новостями, распространяемыми Дональдом Трампом», — говорилось в публикации.

Автор сообщения добавил, что обладает информацией, которая якобы дискредитирует Трампа и его семью.

«У нас есть доказательства, которые полностью дискредитируют мистера Трампа как президента», — отмечалось в том же сообщении.

По данным американских СМИ, вскоре после атаки предвыборный сайт Трампа отключился. Спустя некоторое время доступ к нему был восстановлен — уже без следов взлома.

Представитель штаба Дональда Трампа Тим Мерто сообщил, что сайт был поврежден.

«Мы работаем с правоохранительными органами над расследованием», — добавил он.

Мерто добавил, что «никакого доступа к конфиденциальным данным не было, так как они фактически не хранятся на сайте». Он заверил, что ресурс был восстановлен.

Как напоминают американские СМИ, в июле 2020 года хакеры взломали большое число аккаунтов Twitter, в том числе страницы соперника Трампа Джо Байдена и бывшего президента США Барака Обамы. Целью атаки было получение криптовалюты.