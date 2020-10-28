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Бывшая солистка «Тату» вернется на сцену после удаления опухоли

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Бывшая солистка «Тату» вернется на сцену после удаления опухоли

Москва, 28 октября. Бывшая солистка группы «Тату» Юлия Волкова, у которой восемь лет назад диагностировали рак, вернется на сцену в новом телепроекте.

Волкова несколько лет не давала концертов и не выпускала новых композиций. 35-летняя артистка полностью сосредоточилась на своем здоровье: в 2012 году врачи диагностировали у нее рак щитовидной железы.

Экс-солистка «Тату» пережила операцию по удалению опухоли, во время которой врачи повредили голосовой нерв, а потом долго приводила здоровье в порядок. Поначалу певица могла говорить только шепотом, но ситуация изменилась после операций по восстановлению голоса.

Бывшая солистка «Тату» вернется на сцену после удаления опухоли

Волкова призналась, что очень скучает по сцене. Поэтому и решилась на участие в новом телепроекте.

«Это шоу о забытых звездах, которые давно пропали с радаров», — передает KP.Ru.

Волкова выступала в группе «Тату» вместе с Леной Катиной. Та признавалась, что известность «сломала» ей психику, вогнала в глубокую депрессию. Провокационный имидж и поцелуи на сцене давались ей нелегко. Девушки не поддерживают связь после распада группы, который произошел в 2009 году. Катина с тех пор регулярно ходит к психологу.

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