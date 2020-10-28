Бывшая солистка «Тату» вернется на сцену после удаления опухоли

Москва, 28 октября. Бывшая солистка группы «Тату» Юлия Волкова, у которой восемь лет назад диагностировали рак, вернется на сцену в новом телепроекте.

Волкова несколько лет не давала концертов и не выпускала новых композиций. 35-летняя артистка полностью сосредоточилась на своем здоровье: в 2012 году врачи диагностировали у нее рак щитовидной железы.

Экс-солистка «Тату» пережила операцию по удалению опухоли, во время которой врачи повредили голосовой нерв, а потом долго приводила здоровье в порядок. Поначалу певица могла говорить только шепотом, но ситуация изменилась после операций по восстановлению голоса.

Волкова призналась, что очень скучает по сцене. Поэтому и решилась на участие в новом телепроекте.

«Это шоу о забытых звездах, которые давно пропали с радаров», — передает KP.Ru.

Волкова выступала в группе «Тату» вместе с Леной Катиной. Та признавалась, что известность «сломала» ей психику, вогнала в глубокую депрессию. Провокационный имидж и поцелуи на сцене давались ей нелегко. Девушки не поддерживают связь после распада группы, который произошел в 2009 году. Катина с тех пор регулярно ходит к психологу.