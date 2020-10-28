Ирина Чхинджерия: Мы должны научиться жить в условиях пандемии

В Санкт-Петербургском управлении Роспотребнадзора рассказали, какие карантинные меры могут ждать граждан, пока научное сообщество работает над вакциной от COVID-19.

В Санкт-Петербурге, как и в других городах России, заболеваемость COVID-19 продолжает расти. С сентября в эпидемиологический процесс активно вовлечены дети (школьники, воспитанники детских садов) — это главный вызов осенней вспышки, на который обществу предстоит ответить. Отталкиваясь от ежегодной кривой респираторных вирусных заболеваний, специалисты ожидают не один, а два пика заболеваемости в ближайшие несколько месяцев. В городе работает штаб по противодействию коронавирусной инфекции. По данным его мониторинга, в декабре будет принято решение, состоятся ли в Северной столице новогодние гуляния и ярмарки. О том, каковы риски остаться без празднеств, грозит ли школам Санкт-Петербурга удаленка, когда ожидать пика заболеваемости, кто и как будет проверять бизнес на предмет соблюдения карантинных мер в специальном интервью ФАН рассказала начальник отдела эпидемиологического контроля управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ирина Чхинджерия.

— В одном из недавних интервью вы сообщили, что напряженная ситуация с заболеваемостью COVID-19 в городе может продлиться до весны. С чем это связано и когда ожидать пика?

— В настоящий момент мы ориентируемся на то, что коронавирусная инфекция, как и другие респираторные заболевания, имеет сезонный характер. Сезон начался, он длится с сентября примерно по начало апреля. Все это время скачками растет заболеваемость респираторными инфекциями, в том числе COVID-19. Не будем забывать, что этот вирус пришел в неиммунную среду, среду непривитых людей. Восприимчивость к новой инфекции очень высокая. Каждый заболевший человек в коллективе может спровоцировать вспышку, и пока мы вынуждены констатировать неуклонный рост заболеваемости. Параллельно коронавирусной инфекции идет рост заболеваемости другими респираторными заболеваниям, впереди пик заболеваемости ОРВИ. К сожалению, эти инфекции не вытесняют друг друга, а действуют совместно. Мы ожидаем наивысшие точки подъема заболеваемости в конце декабря и начале марта, в эти периоды обычно фиксируется их наибольшее количество. В плане прогнозов по COVID-19 пока мы ориентируемся на сезонный подъем, но предсказать это точно невозможно. Если все будет развиваться по стандартному сценарию, с конца марта, когда в школах начнутся каникулы, мы ожидаем постепенный спад.

— Есть ли сейчас какие-то принципиальные отличия от вспышки, которую мы пережили весной?

— Есть. Сейчас в эпидемиологический процесс активно вовлекаются дети — школьники, воспитанники детских садов. Весной и летом мы этого не наблюдали. После того, как ученики приступили к занятиям, сформировались коллективы в детских садах, дети часто стали представлять собой источники заражения. Они приносят инфекцию домой, что особенно опасно для людей старшего поколения — бабушек и дедушек. Это стало причиной продления осенних каникул в этом году.

— Может ли дело дойти до возврата к дистанционному обучению?

— Пока речь об этом не идет. Но мы должны понимать, анализировать эпидситуацию и в зависимости от нее принимать решения. Сценарий, при котором учащихся придется переводить на дистанционный образовательный процесс, не исключен. Вот сейчас школьники разошлись на каникулы, это сама по себе действенная и эффективная мера разрыва эпидемиологических связей. В ближайшие две недели эпидемия немного пойдет на спад, потом дети вернутся в школы, и опять пойдет распространение инфекции. Но потом последуют довольно продолжительные новогодние каникулы. Вот так, скачками, это и будет продолжаться до конца весны. Сейчас очень важно, чтобы все осознали значимость соблюдения стандартов безопасности. Там, где за этим следят, массового распространения инфекции не наблюдается. И даже в случае заноса инфекции коллектив просто временно переходит на дистанционное обучение, а потом возвращается в стандартный режим.

— Какие выводы сделаны из весенней кампании по борьбе с коронавирусной инфекцией?

— Нам нужно научиться жить в условиях эпидемии, в условиях строгого соблюдения санитарно-эпидемиологических требований. Продолжать и учиться, и работать. Главный вывод, сделанный по итогам весенней вспышки — необходимо усилить контроль за соблюдением карантинных мероприятий, причем не только для граждан, но и для администраций, руководителей организаций, учреждений, объектов: торговых объектов, любых хозяйственных объектов. Вот посмотрите, в метро контроль на входе осуществляется, а дальше его нет. Некоторые пассажиры снимают маски еще на эскалаторе. К сожалению, эти люди не осознают, что только масочный режим — единственная мера защиты на сегодня, потому что разработка прививок находится на стадии клинических испытаний. Контакт большой, фактор передачи — воздушная среда, защититься от нее можно только маской. И люди, занимающиеся «антимасочной» кампанией, видимо, просто не понимают, какой вред они наносят обществу, себе и своим близким.

— За несоблюдение санитарных мер бизнесу грозят санкции, вплоть до отзыва разрешений на работу в условиях пандемии. Кто и как будет проверять этот режим?

— Губернатор Санкт-Петербурга издал соответствующее постановление от 23 октября, в этом документе определены должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административно-правовых правонарушениях. Сюда входят представители администраций районов, а также сотрудники городского комитета по транспорту. При необходимости специалисты управления Роспотребнадзора будут привлекаться к этой работе в составе комиссий. Мы будем выходить для санитарно-эпидемиологических расследований в случае возникновения на предприятиях очагов коронавирусной инфекции. Если в рамках этих расследований выявятся нарушения, мы будем составлять протоколы и направлять их в суды для принятия дальнейших решений. Но в плановом порядке рейды возложены на органы исполнительной власти.

— Кого усиление масочного режима коснется в первую очередь?

— Недавно вышло новое постановление главного санитарного врача Российской Федерации №31 от 16 октября о дополнительных мерах против распространения COVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости. Этим постановлением введено обязательное ношение гигиенических масок для защиты органов дыхания в местах массового скопления людей: в общественном транспорте, в такси, на парковках, в лифтах. Высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации вменено в обязанности обеспечить контроль за исполнением этого пункта. В этом же постановлении вынесен запрет юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям осуществлять организацию зрелищно-массовых мероприятий в период с 23.00 до 6.00. Выполнение этого пункта постановления будет контролироваться уполномоченными лицами.

— В чем вы видите эффективность введения подобной карантинной меры? Чем поможет «комендантский час» в ночных заведениях?

— Как правило, примерно к этому времени посетители ночных заведений по понятным причинам перестают соблюдать меры безопасности, дистанцию, использовать средства защиты органов дыхания. Ослабевает личностный контроль. Поэтому по всей стране принимается решение приостановить деятельность заведений, в которых такая ситуация может сложиться.

— Каковы перспективы карантинных мер в Санкт-Петербурге в дальнейшем?

— Все, опять же, будет зависеть от складывающейся эпидемиологической ситуации. В случае резкого скачка карантинные меры будут усилены. В первую очередь это коснется граждан из групп риска: людей старше 65 лет, а также страдающих хроническими заболеваниями. Технически это может реализовываться посредством перевода на дистанционную работу, также могут быть введены ограничения на передвижение в общественном транспорте.

— Могут ли закрыть парки и скверы?

— Об этом речь не идет.

— А что с религиозными обрядами? Не закроют ли храмы?

— В случае резкого ухудшения эпидситуации не исключено, что будут приняты меры в этом направлении. Весной и летом служители культов в подавляющем большинстве случаев с пониманием отнеслись к ограничениям. Они осознают важность этих мер.

— Впереди новогодние праздники — первые, которые мы отметим в условиях пандемии. В одном из недавних интервью глава регионального Роспотребнадзора Наталия Башкетова сообщила, что в городе не исключена отмена массовых мероприятий. Насколько вероятен такой сценарий?

— Решение будет приниматься в зависимости от уровня заболеваемости, к которому мы подойдем к концу декабря. Меры должны быть адекватны эпидемиологической обстановке, которая сложится на тот период. Стоит заранее настроить себя избегать в праздники многолюдных компаний. Другое дело — гулять на открытом воздухе, но не шумными толпами, опять же. Жизнь так складывается, что нужно потерпеть какое-то время. Действительно, мы не исключаем, что в случае неблагополучной эпидемиологической обстановки ограничения будут наложены и на проведение новогодних празднеств. С целью определить масштабы угрозы у нас работает штаб по противодействию коронавирусной инфекции, в его задачи входит мониторинг ситуации. К концу декабря, в зависимости от результатов этого мониторинга, городское правительство примет решение о формате проведения новогодних празднеств в Санкт-Петербурге.

— Получается, сейчас все зависит от того, насколько ответственно отнесутся к карантинным мерам сами граждане — будут ли носить маски, перчатки, соблюдать социальную дистанцию?

— Безусловно. Как я уже говорила, мы должны научиться жить в условиях пандемии. Без паники, но с осознанием своей ответственности перед самим собой, своими близкими и обществом в целом. Сейчас каждый может внести свой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией просто соблюдая санитарно-эпидемиологические нормы в условиях карантина. Эти меры простые, но эффективные: носим маски, моем руки, соблюдаем дистанцию и стараемся избегать мест скопления людей. И спокойно ждем результатов клинических испытаний вакцин от COVID-19.