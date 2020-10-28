Погребинский предрек Украине большие проблемы из-за Белоруссии

Москва, 28 октября. В отношениях Украины и Белоруссии, вероятнее всего, уже в ближайшее время наступит крупный кризис, который грозит Киеву серьезными проблемами. Об этом заявил известный украинский политический эксперт, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. В рамка проекта «СтрИмные новости» информационного издания RuBaltic он заявил, что Минск способен «наказать» украинские власти за непризнание Александра Лукашенко легитимным президентом Республики Беларусь.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не признает результаты президентских выборов в Белоруссии, а также отказывается назвать Александра Лукашенко легитимным главой государства. Такое решение приняли депутаты Верховной рады, несмотря на результаты избирательного процесса, согласно которым Лукашенко набрал больше 80% голосов.

Политолог Михаил Погребинский оценил отношения между Минском и Киевом, заметив, что из-за действий украинских властей они значительно охладели. Он обратил внимание, что до президентских выборов в Белоруссии связь между странами находилась на нейтральном уровне. Однако сейчас, когда Украина в открытую поддержала Европу и США, не признав Лукашенко президентом, ситуация изменилась в худшую сторону.

Погребинский предвещает Украине большие проблемы из-за Белоруссии, заметив, что политические и экономические связи между странами уже не вернутся на прежний уровень. Киев же могут ждать серьезные последствия, поскольку именно Минск снабжает страну нефтепродуктами, однако в любой момент может отказаться от финансового партнерства с Киевом.

«Не исключаю, что наши отношения (Украины и Беларуси) могут настолько испортиться, что у нас будут очень тяжелые проблемы. Например, в направлении обеспечения нефтепродуктами. Мы получаем из Беларуси очень большую часть нефтепродуктов и много чего еще», – резюмировал политолог.

Ранее Михаил Погребинский оценил новую сделку между Киевом и Лондоном на постройку боевых катеров для ВМСУ. Он обратил внимание, что этот контракт не сделает из Украины «морскую сверхдержаву».