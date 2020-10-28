ФАН инициирует кампанию в поддержку доктора Рошаля и всех российских медиков

ФАН призывает граждан России и других стран начать кампанию в поддержку известного врача, Героя Труда Леонида Рошаля, который из соображений гуманности отказывается подавать в суд на оскорбивших его блогера Алексея Навального и его помощника Владимира Милова.

Ранее доктора Рошаля горячо поддержали многие российские деятели культуры, общественные деятели, медицинское сообщество. Среди осудивших тех, кто огульно оскорбляет российскую медицину в лице ее знаменитых представителей, — руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов, известный врач и телеведущий Александр Мясников, исполнительный директор МИА «Россия сегодня» Кирилл Вышинский, руководитель НМИЦ кардиологии академик РАН Сергей Бойцов, публицисты Михаил Шахназаров и Леонид Дегтярев, юрист Илья Ремесло, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко и многие другие.

К кампании в поддержку известного врача, а вместе с ним и всех российских медиков Федеральное агентство новостей призывает присоединиться всех людей доброй воли. Предлагаем выразить эту поддержку в письмах, которые будут размещены на сайте ФАН, а затем переданы адресату.

Детский доктор мира

Известный педиатр и хирург, доктор медицинских наук, профессор, Герой Труда РФ Леонид Рошаль начал профессиональную деятельность еще в 1950-х годах. Он прошел путь от участкового педиатра до одного из ведущих организаторов медицинской помощи детям, известного не только в России, но и в других странах.

Долгие годы Рошаль возглавлял Московский НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, он является президентом Национальной медицинской палаты России.

Наибольшую известность Леониду Рошалю принесли его без преувеличения подвиги по спасению детей во время природных катаклизмов, терактов, боевых действий. В этой роли Рошаль известен не только в России, но и в Армении, Грузии, Египте, Индии, Турции, Японии, во многих других странах. Благодаря самоотверженности и профессионализму Леониду Рошалю удалось спасти большое количество детских жизней по всему миру. В 1996 году журналисты присвоили ему неофициальное звание «Детский доктор мира».

Именно доктор Рошаль вел переговоры с террористами во время террористического акта на Дубровке в 2002 году, тогда при его содействии из Театрального центра были выведены восемь детей, а заложникам передали воду и медикаменты. За этот подвиг Рошаль был удостоен ордена Мужества.

Рошаль чрезвычайно отзывчив и в «мирной» жизни — всегда готов помочь, если дело касается здоровья ребенка, и тому есть десятки свидетельств.

Известный врач и гуманист по сей день продолжает медицинскую и общественную деятельность, за которую неоднократно удостаивался высоких государственных наград. В апреле 2020 года за особые трудовые заслуги перед государством и народом Леонид Рошаль был удостоен звания Герой Труда Российской Федерации.

Совесть нации

«Недаром доктора Рошаля называют совестью нации, — отметил в комментарии Федеральному агентству новостей эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты России Вадим Манукян. — Всем понятно, что доктор Рошаль — истинный пример не только профессионализма, но также мужества и героизма. Он неоднократно вступал в переговоры с террористами, предлагал себя в качестве заложника ради того, чтобы вызволить как можно больше людей, прежде всего детей. Ведь он детский доктор. Вспомним Беслан и Театр на Дубровке. Вспомним его поездки в Ирак, Югославию и Афганистан».

На фоне того, что сделал для людей Леонид Рошаль, еще отвратительнее выглядят те, кто позволяют себе оскорблять и его, и в его лице всю отечественную медицину, говорит Манукян.

«Те, кто позволяют себе оскорблять такого человека, как Леонид Михайлович Рошаль, заслуживают самого сурового осуждения. Горячо поддерживаю инициативу организовать кампанию писем в поддержку «Детского доктора мира», чтобы он чувствовал — люди на его стороне, а не на стороне тех, кто позволяет себе походя оскорблять российских врачей», — говорит Вадим Манукян.

Ранее Леонид Рошаль встал на защиту омских врачей, которых незаслуженно оскорблял блогер Алексей Навальный и его сторонники. Заодно от сторонников Навального досталось и самому Рошалю.

Известный бизнесмен Евгений Пригожин был возмущен этой вакханалией и предложил Леониду Рошалю безвозмездные услуги своих юристов в деле о в защите чести, достоинства и деловой репутации.

«В России в самые сложные времена всегда была «совесть нации»: Булгаков, Высоцкий, Лихачев и до недавнего времени — Даниил Гранин. Теперь, похоже, единственный, кого можно так назвать, — доктор Рошаль. Поэтому надо быть полным ничтожеством, оскорбляя его», — так объяснил свое предложение Пригожин.

Рошаль поблагодарил бизнесмена за поддержку, но заявил, что не будет судиться со своими обидчиками.

Призываем читателей ФАН присылать письма в поддержку Леонида Рошаля по адресу: pismo-roshaly@riafan.ru. Эти письма мы опубликуем на сайте нашего издания и, конечно, передадим адресату.