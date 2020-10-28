Россияне выбрали самый любимый мультфильм за последние 20 лет

Москва, 28 октября. Жители России выбрали самый любимый мультфильм среди анимационных картин, вышедших за последние 20 лет.

Портал Кино Mail.ru проанализировал, какие анимационные картины зрители оценивали чаще и выше других. Оказалось, что самый любимый у россиян мультфильм — «ВАЛЛ-И», вышедший на экраны в 2008 году и получивший «Оскар».

Научно-фантастический фильм, созданный Pixar Animation Studios, рассказал о приключениях робота, который прилежно очищал Землю от мусора, оставленного улетевшими в космос людьми.

Следом за ним в перечне идут «Ледниковый период» 2002 года, созданный Blue Sky Studios для 20th Century Fox, и «Как приручить дракона» производства DreamWorks.

В список вошли также «Унесенные призраками» и «Ходячий замок» — аниме-фильмы Хаяо Миядзаки, «Шрэк», «Холодное сердце», «Головоломка», «Корпорация монстров» и «Зверополис».

Как отмечает Пятый канал, 28 октября ежегодно празднуется Международный день анимации. Журналисты издания побывали в студии «Мельница», аниматоры которой рассказали хитрости процесса создания мультфильмов.