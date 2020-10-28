Знаменитый музыкант раскрыл секрет успеха Кобзона и Гурченко

Москва, 28 октября. Знаменитый музыкант Вадим Эйленкриг рассказал, в чем кроется успех заслуженных артистов Людмилы Гурченко и Иосифа Кобзона.

Эйленкриг работал солистом биг-бэнда Игоря Бутмана, а также вел программу «Большой джаз» на канале «Культура» и руководил оркестром в одном из сезонов «Танцев со звездами». Музыкальную карьеру трубач решил сделать, пойдя по стопам отца — саксофониста Симы Эйленкрига, который много лет работал с Кобзоном и Гурченко. Эйленкриг-младший с самого детства видел знаменитых артистов и знал не только об их профессиональных, но и о личных качествах.

«Эти люди были очень искренними, в этом, как мне кажется, и заключался главный секрет их успеха», — сказал трубач корреспонденту издания «Дни.ру».

По словам музыканта, в жизни Кобзон и Гурченко были примерно такими, как их представляли поклонники — с безумными достоинствами и целым букетом недостатков. Эйленкриг подчеркнул, что в СССР успех не мог прийти к артистам просто так. Как отметил трубач, звание народного артиста всегда означало, что человек прошел большой путь. Музыкант добавил, что в ту пору артисты должны были обладать невероятным талантом, передает Пятый канал.

Людмила Гурченко и Иосиф Кобзон были женаты три года, но не любили вспоминать о браке. Артистка умерла в 2011 году, когда ей было 75 лет. Кобзон смог пережить свою бывшую супругу на семь лет.