Запад использует соглашение по климату, чтобы сдерживать Россию в Арктике

Санкт-Петербург, 28 октября. Заведующий отделом европейской безопасности Института Европы РАН, профессор Московского государственного института международных отношений МИД РФ Дмитрий Данилов рассказал, как США и Евросоюз, используя соглашение по климату, пытаются добиться преимуществ в освоение богатств арктического региона.

В эфире медиацентра «Патриот» на тему «Борьба за Арктику. Кто угрожает интересам России за полярным кругом» Данилов рассказал, как Запад пытается снизить эффективность проектов, реализуемых РФ в этом регионе.

«Существуют попытки регламентировать вполне обоснованную и легитимную деятельность РФ какими-то несуществующими региональными ограничениями под предлогом участия России в ряде международных соглашений и конвенций, включая, например, соглашение по климату. Россию призывают соблюдать разные нормы и правила, что мы, в общем-то, не отказываемся делать и делаем по мере возможностей, в том числе финансируем некоторые проекты. А США, например, которые не подписали соглашение по климату, в результате заблокировали последнее решение министерской встречи арктического совета. И этот аспект никак не освещается», — обратил внимание Дмитрий Данилов.

В то же время, рассказал ученый, на Западе разрабатываются различные арктические проекты в интересах европейских компаний, но реализация их идет вне заключенных конвенций.

«За пределами международного права существуют широкие интересы, под которые разрабатываются позиции тех или иных игроков», — отметил эксперт.

По его словам, Евросоюз, который очень хотел бы получить статус постоянного наблюдателя в Арктическом совете и сейчас планирует разработать новый вариант своей арктической стратегии, высказывает две озабоченности: по поводу российской активности в арктической зоне — с одной стороны, и Китая — с другой.

Озабоченность ЕС касается региональных вопросов — эксплуатации арктических ресурсов, контроля за климатом и окружающей средой, и то, что особенно интересует РФ в связи с предстоящим председательством в Арктическом совете, — вопросы коренных народов. Однако за этой озабоченностью скрывается желание Запада лишить Россию тех преимуществ, которую мы имеем.

«Россия является основным экономическим агентом в этой зоне. Если мы посмотрим на программу развития ледокольного флота, то США только-только начали этим заниматься. Это их и заботит», — считает Дмитрий Данилов.

По мнению эксперта, западные партнеры хотят, чтобы Россия в ущерб своим интересам признала ЕС в качестве равноправного партнера в Арктике.