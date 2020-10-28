Американцы запасаются оружием и марихуаной на случай победы Байдена

Вашингтон, 28 октября. Граждане США опасаются победы Демократической партии на президентских выборах и массово скупают оружие и марихуану, сообщает издание USA TODAY.

В материале сказано, что на фоне такой тенденции на бирже больше всего начали покупать акции, которые связаны с марихуаной и оружием. Это обусловлено высоким спросом на указанную продукцию среди гражданского населения.

Журналисты США обратили внимание, что тенденция связана со слухами о вероятной победе демократа Джо Байдена на выборах главы государства. Некоторые граждане опасаются «демократической зачистки», а другие готовятся к росту беззакония.

Американист Малек Дудаков спрогнозировал развитие ситуации в случае победы демократов, передает телеканал «360».