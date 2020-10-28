Два человека стали жертвами взрыва газовой станции под Харьковом

Харьков, 28 октября. Два человека погибли и девять пострадали при взрыве на газовой станции под Харьковом.

Мощный взрыв газа произошел на территории газоперерабатывающей станции. Спасатели, медики и правоохранители выехали на место произошедшего инцидента, сообщает пресс-служба полиции Украины.

Как минимум два человека стали жертвами чрезвычайного происшествия. Еще девять получили травмы разной степени тяжести. Получивших тяжелые травмы экстренно госпитализируют в Харьков.

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку данных по факту произошедшего инцидента. Проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств случившегося.