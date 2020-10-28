Ученые указали на «обман» коронавируса

Москва, 28 октября. Коронавирусы способны замаскироваться под белки человека. Об этом заявили ученые и Колумбийского университета в Соединенных Штатах.

Специалисты смогли узнать о шести млн случаях притворства вирусов в организме человека. Таким образом заболевания получают больше шансов на развитие. Выяснить это удалось благодаря запуску компьютерной симуляции, аналогичной системе распознавания лиц, пишет «Хайтек».

«Вирусы используют мимикрию по той же причине, что и растения и животные. Их цель — обман», — рассказал доцент кафедры системной биологии Колледжа врачей и хирургов Вагелоса Колумбийского университета Саги Шапира.

Коронавирусы успешно мимикрировали под белки иммунной системы. Всего они способны подражать более 150 видам белка, выяснили ученые из Соединенных Штатов. Выяснилось, что мимикрия свойственна разным вирусам. Сейчас специалисты работают над детальным изучением явления.