Государство РФ начнет финансировать лечение детей с тяжелым заболеванием

Москва, 28 октября. Финансированием лечения спинальной мышечной атрофии у детей в РФ займется государство, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.

Новый государственный фонд будет выделять средства на лечение 19 тяжелых заболеваний у детей, среди которых спинальная мышечная атрофия, отметила Голикова. Родители не могут позволить себе приобрести необходимые малышам препараты, поэтому государство создало дополнительный источник финансирования.

Речь идет о повышении ставки НДФЛ на 15% для граждан, доход которых превышает 5 млн руб. в год. Контролировать назначение лечения и следить за эффективностью медицинских технологий будут главные внештатные специалисты Минздрава РФ, рассказала вице-премьер