Провал «Слуги народа» превратит Украину в «страну тысячи хуторов»

Киев, 28 октября. Региональные выборы, прошедшие на Украине в минувшее воскресенье, показали политическую слабость правящей партии «Слуга народа». Такого мнения придерживается политолог Андрей Золотарев, комментируя итоги голосования. В интервью порталу «Украина.ру» он объяснил, какая судьба ждет проигравшую на избирательном процессе пропрезидентскую партию, а также рассказал, как поражение «Слуги народа» скажется на политической ситуации в стране.

В воскресенье, 25 октября, на Украине состоялись очередные выборы в органы местного самоуправления. В день голосования было открыто около 29 тысяч избирательных участков, которые принимали украинцев. По данным ЦИК, явка на выборах составила всего 37%, что почти на 10% меньше, чем на голосовании в 2015 году.

Золотарев, комментируя результаты местных выборов, обратил внимание, что правящая партия «Слуга народа» потерпела полное фиаско. Представителям этой политической организации срочно необходимо сделать выводы из этого поражения, иначе она рискует «отправиться на кладбище».

«Дело в том, что, если из этого поражения не будут сделаны практические выводы, это действительно станет путевкой на политическое кладбище», — заметил Золотарев.

По словам политолога, Украина фактически уже поставила черту под партией «Слуга народа» — политическая организация больше не может продолжать свою деятельность в том виде, в котором она находится сейчас. Но на место «Слуги народа» может встать новая коалиция с измененным составом и названием.

Политический эксперт уверен, что региональные выборы продемонстрировали государственную деградацию Украины. Сейчас властям необходимо провести так называемую политическую перезагрузку. Если же этого не будет сделано, то Украина рискует превратиться в «страну тысячи хуторов».

Ранее политтехнолог Семен Уралов заявил, что результаты местных выборов на Украине показали, что страна сделала еще один большой шаг к своему развалу на несколько составляющих.