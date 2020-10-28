Появилось 3D-изображение мощного антитела против коронавируса

Москва, 28 октября. Специалисты Онкологического исследовательского центра Фреда Хатчинсона в Сиэтле выявили мощное антитело, борющееся с коронавирусом.

Изучив образец крови пациента с коронавирусом, ученые получили антитело, представляющее Y-образный белок. Он играет важную роль в борьбе с болезнетворными организмами и вирусами. Уникальное антитело получило название CV30, отметили ученые.

Находка специалистов продемонстрировала явное преимущество над другими антителами, вырабатываемыми естественным путем. Нанеся на карту молекулярную структуру CV30, ученые получили 3D-изображение. Исследователи выяснили, что антитело CV30 нейтрализует вирус с помощью двух механизмов.