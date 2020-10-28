Установлены причины крушения Ан-26 под Харьковом

Киев, 28 октября. Ряд «опасных факторов» привел к катастрофе Ан-26 под Харьковом. Об этом сообщил глава комиссии, расследовавшей инцидент.

Среди причин катастрофы значатся: отказ системы управления двигателем, а также недостаточная подготовка экипажа. Об этом сообщил глава правительственной комиссии по расследованию причин крушения Олег Уруский, пишет ТАСС.

«К катастрофе привел ряд опасных факторов. Среди них — нарушение плановой таблицы полетов, системные нарушения правил выполнения полетов и недостаточная профессиональная подготовка экипажа», — заявил он.

Также одним из «опасных факторов» назван взлет «конвейером», который выполнялся шестой раз подряд.