Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Украина
  /  Обновлено: 

Экс-кандидат в депутаты Украины пожелала избирателям «есть слизь»

96

Экс-кандидат в депутаты Украины пожелала избирателям «есть слизь»

Житомир, 28 октября. Кандидат в депутаты Житомирского горсовета от Партии развития общин Юлия Чепюк негативно высказалась про избирателей, после проигрыша на выборах.

Партия, от которой она выдвигалась в городской совет, не смогла одержать победу. Чепюк пожелала, чтобы дети и внуки граждан «ели слизь и кал». Девушка в своем Facebook раскритиковала друзей и знакомых, которые способствовали победе «зеленой слизи». Она не в первый раз резко высказывается про оппонентов. Чепюк успела оскорбить сторонников блогера Анатолия Шария и назвала их «биомусором».

На Украине в Подвысоцком ОТГ Голованевского района Кировоградской области Виктор Лозинский выиграл на местных выборах. Он стал руководителем территориальной громады с пятитысячным населением. Ранее Лозинский был приговорен на 15 лет за то, что «устраивал сафари на людей».

Новости партнеров