Подольская поразила фанатов тонкой талией спустя несколько дней после родов

Москва, 28 октября. Певица Наталья Подольская похвалилась в Instagram стройной фигурой. Артистка поразила фанатов — всего несколько дней назад она во второй раз стала мамой.

Мальчик, которого Подольская и ее супруг Владимир Пресняков назвали Иваном, появился на свет 22 октября. Спустя считанные дни певица уже продемонстрировала тонкую талию и плоский живот. На опубликованном в Сети видео артистка стоит у колыбели в белой майке с распущенными волосами и без макияжа.

«Знаете, что поняла: первое время тебя все боятся побеспокоить звонком или смской — не дай бог, ты очень-очень занята с малышом. А ты просто наблюдаешь весь день, как он сладко спит, и все», — призналась Подольская.

Тронутые личными кадрами поклонники похвалили звезду и пожелали ей и малышу крепкого здоровья.

«Как же на вас приятно смотреть!»; «Наташа — замечательная мама с замечательной фигурой», — цитирует фанатов Пятый канал.

Подольская рожала второго сына в столичном Центре акушерства, гинекологии и перинатологии им. В. И. Кулакова. Журналисты подсчитали, что процедуры и нахождение в комфортабельной палате обошлись звезде примерно в 200 тысяч рублей. Пресняков был рядом с супругой и сразу понянчил новорожденного малыша.