Запад пытается сыграть на конфликте Трампа и Байдена из-за Ирана

Соединенные Штаты ищут повод для усиления давления на Тегеран в связи с иранской ядерной программой. К этому Вашингтон активно подталкивают либеральные СМИ, в том числе медиаимперия Associated Press, которая опубликовала снимки со спутника, якобы подтверждающие начало строительства в Иране нового завода по обогащению урана.

Как считают эксперты, подобные публикации могут быть использованы Западом для давления на Тегеран и для наращивания санкций против Ирана. Это особенно актуально накануне президентских выборов в США, поскольку действующий президент Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден имеют прямо противоположный взгляд на иранскую проблему.

Доказательств нет

Журналист Джон Гамбрелл опубликовал в AP спутниковый снимок от Planet Labs Inc., который для издания прокомментировали эксперты авторитетного Центра исследований проблем нераспространения им. Джеймса Мартина Миддлберийского Института международных исследований в Монтерее, США.

Эксперты сочли, что следы строительства на иранском объекте по обогащению урана в Нетензе может быть новым подземным заводом по сборке центрифуг. При этом ранее глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси не подтвердил, что Тегеран строит новый завод для обогащения урана. Гросси также сообщил, что МАГАТЭ было проинформировано о начале строительства, и что инспекторы ООН по-прежнему имеют допуск на иранские атомные объекты, несмотря на разрыв ядерной сделки по инициативе Трампа.

Иран и выборы в США

Появление в СМИ публикаций о якобы строительстве в Иране нового завода по обогащению урана связывают с приближением дня президентских выборов в США. Следует иметь в виду, что президент США Дональд Трамп строил свою предвыборную кампанию в том числе на требованиях максимального давления на Иран с целью добиться от Тегерана отказа от всех ядерных программ. В то же время соперник Трампа — демократ Джо Байдена — заявлял о готовности вернуться к ядерному соглашению с Тегераном.

По мнению политолога Ивана Аркатова, давление на Иран в нынешней ситуации путем публикации данных о якобы перезапуске Тегераном ядерной программы может сыграть роль козырной карты во время выборов президента США.

«Напомню: как Трамп не сумел выстроить с Ираном нормальные отношения, так и Байден не предлагает серьезных шагов по налаживанию конструктивного диалога с Тегераном, — отметил эксперт в комментарии Федеральному агентству новостей. — В то же время публикация снимков с соответствующим комментарием всего за пару дней до выборов может быть попыткой демократов в очередной раз надавить на Трампа, что дескать его политика сдерживания Ирана не дала эффекта».

При этом, по мнению эксперта, нет достаточных оснований утверждать, что Иран строит новый завод по обогащению урана — чтобы делать подобные выводы, нужно собрать и проанализировать гораздо больше информации. Собеседник ФАН напомнил, что МАГАТЭ не настаивает на версии, что в Нетензе идет строительство запрещенного объекта. Исход голосования, скорее всего, решит в том числе, какой подход изберут Соединенные Штаты в отношении Ирана, отмечает политолог.

«В любом случае эта история может стать решающей в предвыборной кампании в США, но кому этот козырь в результате поможет, будет известно только 3 ноября», — подчеркнул Иван Аркатов.

Напомним, Дональд Трамп в 2018 году в одностороннем порядке исключил США из ядерной сделки Ирана с мировыми державами, в рамках которой Тегеран согласился остановить свои программы по обогащению урана в обмен на отмену экономических санкций. Когда США усилили санкции, Тегеран постепенно и демонстративно отказался от всех ограничений.

При этом Иран утверждает, что его ядерная программа преследует мирные цели, однако западные страны опасаются, что Тегеран может использовать свои наработки для создания атомного оружия. Предыдущий завод по обогащению урана в Нетензе был уничтожен в результате диверсии. Напомним также, что напряженность между Ираном и США едва не спровоцировала войну в начале года.