Голливудская актриса Кейт Бекинсейл бросила 23-летнего бойфренда

Лондон, 28 октября. Британская актриса Кейт Бекинсейл рассталась со своим молодым бойфрендом — молодым канадским музыкантом Гуди Грейсом.

Журналисты британского таблоида The Sun обратили внимание, что 47-летняя звезда голливудских фильмов отписалась от своего молодого бойфренда в Instagram, а также удалила из соцсети все фото возлюбленного. Сотрудники СМИ пришли к выводу, что отношения пары прекратились.

Информацию о расставании Бекинсейл с бойфрендом, который младше актрисы на 24 года, подтвердил анонимный инсайдер. Этот же источник раскрыл причину разрыва пары.

«Для Кейт эти отношения не были сильно важны», — сказал он.

По словам источника, актриса прекрасно понимала, что у ее 23-летнего бойфренда совсем другие приоритеты в связи с возрастом. Инсайдер отметил, что Бекинсейл все равно благодарна Грейсу за время, проведенное вместе в период пандемии.

Об отношениях актрисы и канадского музыканта стало известно в апреле этого года, когда пара впервые появилась на публике. Многие критиковали Бекинсейл за то, что она встречается с парнем, который всего на пару лет старше ее дочери, но голливудскую звезду не волновали эти обсуждения.