Санкт-Петербург, 28 октября. Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич начал кампанию по борьбе с фейками по делу о крушении MH17.

Как стало известно, нидерландский парламентарий Ерон Ван Веегарден остался возмущен расследованием Малькевича, в котором сказано, что малайзийский боинг мог потерпеть крушение из-за высотного шторма. Депутат потребовал правительство отреагировать на подобные высказывания.

По словам главы ФЗНЦ, из профильного министерства пришел ответ на запрос Ерона Ван Веегардена. В сообщении сказано, что правительство не может запретить Малькевичу въезд на территорию Нидерландов по ряду причин.

Эксперт сообщил, что авиационные специалисты и журналисты Нидерландов представили две версии: в одной — рейс MH17 терпит крушение в результате шторма, а в другой версии участвуют самолеты Украины, которые могли сбить боинг.