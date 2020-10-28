Коронавирус унес жизнь лидировавшего на местных выборах мэра Борисполя

Мэр украинского Борисполя Анатолий Федорчук скончался от коронавируса, заявил депутат Рады и глава избирательного штаба "Слуги народа" в Киевской области Александр Дубинский.

Информацию о смерти Федорчука украинский политик обнародовал в Telegram. На местных выборах мэр украинского города баллотировался от партии "Наш край". По предварительным данным, он лидировал в гонке. Местные выборы на Украине прошли 25 октября. Федорчук попал в больницу еще 18 октября. Его госпитализировали в инфекционное отделение. Пост мэра Борисполя он занимал с 2006 года.