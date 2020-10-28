Педофил на Сахалине три года издевался над дочерью и публиковал это в Сети

Южно-Сахалинск, 26 октября. перед судом на Сахалине предстанет обвиняемый в сексуальном насилии над дочерью. Кадры своих утех он публиковал в Интернете.

Поводом для уголовного дела стали материалы оперативной работы сахалинских полицейских. По данным следствия, преступления в отношении несовершеннолетней девочки совершались с 2016 по 2019 годы. Ребенок 2006 года рождения не мог оказать сопротивление в момент сексуального насилия, сообщает региональное управление СК.

В Следкоме считают, что на счету фигуранта более 160 эпизодов, связанных с действиями сексуального характера в отношении дочери. Выяснилось, что обвиняемый сделал видеозаписи своих преступлений и опубликовал их на файлообменнике, где ролики могли скачать другие любители похоти.

В 2018 году фигурант с помощью соцсетей вступил в интимную переписку с 12-летней девочкой.

Дело в отношении жителя Сахалина направлено в суд.