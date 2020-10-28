Возлюбленная Виторгана поразила Сеть сходством с принцессой Дианой

Москва, 28 октября. Актриса Нино Нинидзе опубликовала игривое видео в кожаном тренче. Подписчиков поразило, насколько возлюбленная Максима Виторгана похожа на принцессу Диану.

Актриса в Instagram, танцуя и дурачась, показала дерзкий осенний образ. Нинидзе бросала пронзительные взгляды на камеру, а в какой-то момент чуть было не расстегнула пуговицы тренча, под которым, по всей видимости, было лишь нижнее белье.

«Хорошего настроения вам, ребят!» — пожелала подруга Виторгана.

Поклонников восхитили раскрепощенность актрисы, цвет ее глаз и «аристократическая красота». Сразу несколько подписчиков заметили сходство Нинидзе с принцессой Дианой.

«Вы так на леди Ди похожи, возможно, я не первая вам это говорю, но сходство очень поразительно!»; «Несколько раз посмотрела видео и никак не могла понять, кого же напоминает! Очень на Диану похожа. Современная Диана», — отметили они.

Отношения Нинидзе с Виторганом начались после его развода с журналисткой и телеведущей Ксенией Собчак. Дочь народной артистки Грузии Ии Нинидзе так же, как и мать, снимается в кино и пробует себя на сцене в качестве певицы.