Бельгийским больницам грозит коллапс из-за коронавируса

Брюссель, 28 октября. Бельгийским больницам грозит коллапс из-за роста госпитализаций пациентов с COVID-19. Отделения интенсивной терапии достигнут максимальной загрузки к следующей пятнице, 6 ноября, если рост заболевших продолжится. Об этом сообщает The Brussels Times со ссылкой на представителей сферы здравоохранения королевства.

«Такими темпами к 6 ноября мы достигнем отметки в две тысячи пациентов. Это максимальные мощности на данный момент», — сказал бельгийский вирусолог и официальный представитель по COVID-19 Стивен Ван Гухт.

По последним данным, 911 пациентов с COVID-19 находятся в отделении интенсивной терапии в больницах Бельгии.

«Цифры удваиваются каждые восемь дней. Если нынешняя тенденция сохранится, можно ожидать, что мы превысим отметку в тысячу пациентов в отделениях интенсивной терапии в течение двух дней», — добавил Стивен Ван Гухт.

Как сообщают СМИ, в среднем за последнюю неделю в Бельгии ежедневно госпитализируют 547 человек. Это на 85% больше, чем неделей ранее.

«Показатели в настоящее время растут быстрее всего во Фландрии, где они удваиваются каждые шесть дней. В Брюсселе и Валлонии они удваиваются каждые девять дней», — сказал Гухт.

В общей сложности 5554 пациента с COVID-19 в настоящее время находятся в больнице. Это почти столько же, сколько при первой волне: во время пика пандемии в апреле были госпитализированы в общей сложности 5759 пациентов.

Напомним, ранее Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) назвал Бельгию страной с самым высоким уровнем распространения коронавирусной инфекции в Евросоюзе. В королевстве зарегистрировали более 1,3 тысячи случаев заражения на 100 000 человек населения за последние две недели. В среднем в Бельгии ежесуточный прирост новых случаев COVID-19 находится на отметке 13 тысяч.