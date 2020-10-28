ВОЗ заявила о снижении темпов распространения коронавируса в мире

Женева, 28 октября. Сотрудники Всемирной организации здравоохранения оценили темпы распространения коронавирусной инфекции в мире.

Активность распространения COVID-19 в мире начала снижаться, рассказали во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Пандемия коронавируса была объявлена специалистами ВОЗ 11 марта текущего года. Власти мировых держав своевременно приняли меры для борьбы с распространением заболевания. В частности, весной было объявлено о закрытии воздушных границ. Также правительства государств призывают людей к ношению средств индивидуальной защиты и соблюдению социальной дистанции.