Минздрав РФ решил координировать общение между своими сотрудниками и СМИ

Москва, 28 октября. Общение внештатных специалистов и сотрудников Минздрава РФ с журналистами будет координироваться ведомством. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Публичные утверждения о коронавирусе должны согласовываться с Минздравом РФ в письменной или устной форме. Экспертам не рекомендуется злоупотреблять комментариями относительно COVID-19, чтобы не нагнетать панику среди общественности. Сейчас информационная повестка по коронавирусу перегружена.

Минздрав РФ принял решение обратить внимание на координацию общения между сотрудниками ведомства и средствами массовой информации. С начала пандемии в России зарегистрировано 1 563 976 новых случаев COVID-19. Официальные сведения об эпидемиологической обстановке в стране и в мире можно посмотреть на официальном сайте стопкоронавирус.рф.