Повзрослевшая Пуговка из «Папиных дочек» скрывает своего бойфренда

Москва, 28 октября. Актриса Екатерина Старшова, сыгравшая Пуговку в сериале «Папины дочки», откровенно ответила на вопросы подписчиков о личной жизни.

28 октября Старшовой исполнилось 19 лет, однако многие до сих пор помнят ее как младшую дочь многодетного психотерапевта Сергея Васнецова. После завершения съемок «Папиных дочек» актриса больше не появлялась на экранах, но у нее все равно по-прежнему много поклонников.

За день до 19-летия Старшова решила пообщаться с подписчиками на своей странице в Instagram и попросила их задать ей вопросы в Stories. Звезда «Папиных дочек» рассказала, что сейчас учится в МГУ на фармацевта. Поступить в университет, по словам актрисы, ей было очень сложно, но она справилась с трудностями во время экзаменов.

«Хочу убедиться, что правильно выбрала дело своей жизни», — отметила Старшова.

Конечно, поклонники не смогли не спросить актрису и о личной жизни. Фанаты поинтересовались, есть ли у Старшовой бойфренд. Девушка ответила утвердительно, но других подробностей не сообщила. Судя по всему, Старшова предпочитает скрывать молодого человека от общественности — на ее странице фото избранника не появляются.

Также девушка развеяла слухи о съемках нового сезона «Папиных дочек». Она сообщила, что такого в планах у продюсеров нет. Старшова призналась, что давно не общается со своими коллегами по сериалу.