Общенациональный карантин во Франции станет мощным ударом для экономики

Если Париж введет во Франции общенациональный карантин, то он станет очень мощным ударом для экономики страны. Об этом в комментарии ФАН заявил руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

Общенациональный карантин

Президент Франции Эммануэль Макрон в среду, 28 октября, в своем обращении к нации может объявить о введении нового общенационального карантина из-за ситуации с коронавирусом в стране. Об этом накануне сообщил телеканал BFMTV, ссылаясь на свои источники.

Предполагается, что будут работать государственные службы и школы. Всех сотрудников рекомендуется перевести на удаленную работу.

Ранее газета Le Figaro сообщила, что в отделениях интенсивной терапии больниц Франции всего около 5800 коек. 27 октября их заняли 2909 пациентов с тяжелой формой коронавируса. Кроме того, накануне в стране был зафиксирован самый высокий уровень смертности с апреля.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, во Франции коронавирус выявили более чем у 1 244 242 человек. Из них 35 582 умерли.

Франция под мощным ударом

Как отметил Александр Разуваев, негативное развитие ситуации с COVID-19 становится главным риском для глобальной экономики. Западная Европа показывает стремительный рост новых случаев. Резкий взлет смертности во Франции, Великобритании, Италии. Количество госпитализированных в США растет, они уже прошли половину расстояния до максимумов. Динамика постепенно ухудшается — рост новых случаев опережает рост тестов. В Латинской Америке ситуация пока относительно стабильная, но появляются признаки ухудшения.

«Вероятно, карантин для Франции — единственный выход. Во всех развитых экономиках значительную долю составляет наиболее чувствительный к карантину сектор услуг, и Франция — не исключение. Скорее всего, следом пойдут Италия и Германия. Германия уже объявила, что готовит новый план закрытия учреждений общественного питания, отдыха и развлечений, культуры, занятий спортом. Вторая волна рецессии, возможно, будет намного жестче», — пояснил Александр Разуваев.

По мнению эксперта, европейская модель здравоохранения оказалась не готова к критическим ситуациям. Испарилось и европейское единство — каждая страна сама за себя. Для России главный риск — возможное падение цен на нефть. Мир все быстрее подходит к локдаунам, что значит, почти со стопроцентной вероятностью падение цен на черное золото к 20–25 долларам за баррель. Пока же рынок находится в равновесии, и если оно не будет нарушено, то можно ориентироваться до конца года по Brent на 40–45 долларов за баррель.

«Есть высокая вероятность, что мы увидим жесткий вариант локдауна во Франции, Германии и Италии в самое ближайшее время. В случае негативного сценария рецессия в еврозоне будет преодолена только через 2–3 года. Очень многое будет теперь зависеть от действий ЕЦБ. Стабильность и евро, и других валют стран G7 вызывают вопрос», — заключил Александр Разуваев.

Распространение вируса SARS-CoV-2 началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила свыше 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.