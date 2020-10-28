Киев, 28 октября. Известная певица Настя Каменских назвала шесть «правил красоты», благодаря которым ей удается выглядеть свежей и отдохнувшей по утрам и хорошо высыпаться.

Артистка отметила, что старается ложиться спать в 21:30, максимум в 22:00. Именно в это время, по ее словам, вырабатывается гормон сна, отвечающий за борьбу со стрессом и сохранение молодости.

Против отеков она борется простым способом: старается выпивать норму воды до 16:00, а перед сном позволяет себе лишь пару глотков.

«В комнате перед сном должно быть достаточно прохладно и полностью темно», — подчеркнула она.

Каменских напомнила, что в холодное время года включенные батареи сушат не только воздух, но и кожу. Она посоветовала приобрести увлажнитель воздуха и не забывать про крем. Наносить его звезда рекомендовала за полчаса до сна.

«Так его впитает не подушка, а мое лицо», — пояснила она.

После пробуждения Каменских делает легкий массаж лица, передает Пятый канал. По ее словам, если уделять ему хотя бы пять минут в день, лицо будет выглядеть гораздо лучше и словно «пробудившимся». ⠀

Звезда рассказала недавно, что в холодное время года восстанавливает силы перед новой рабочей неделей при помощи ванны и ароматных свечей.